На новогодних каникулах жилье в Сочи будет стоить минимум 2 тысячи рублей за сутки

СЕГОДНЯ 13:54 2018-11-26T14:18:50+03:00

На новогодних каникулах жильё в Сочи будет стоить минимум 2 тысячи рублей

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В Сочи началась пора бронирования жилья на новогодние каникулы. В связи с этим цены на аренду ночлега значительно выросли.

Агенство недвижимости решило выяснить, какой будет стоимость жилья в городе-курорте в новогодний период, а также то, какие объекты недвижимости являются наиболее востребованными у отдыхающих, исключая апартаменты.

По данным экспертов туристы предпочитают квартиры-студии, площадь которых максимум 32 квадратных метра, и однокомнатные квартиры. Это наиболее практичные варианты.

- Средняя стоимость квартиры евро - формата составляет от 1,7 до 2,4 тысяч рублей. Это цена за сутки, но при условии: срок аренды длится больше семи дней. Если же турист снимает жильё меньше, чем на неделю, то стоимость квартиры увеличивается чуть ли не на 50 процентов, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили эксперты агенства недвижимости «Мандарин».

Однокомнатная квартира будет стоить около 2 тысяч рублей за сутки. Это минимальная цена. Максимальная - почти 4 тысячи рублей.

Наиболее дорогим районом считается Центральный. Там жилье такого вида будет стоить минимум 2,5 тысячи рублей. А в Хостинском районе куда выше - аж 3,3.