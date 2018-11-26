На территории СНТ «Химик» установили детскую игровую площадку

СЕГОДНЯ 18:25 2018-11-26T18:27:53+03:00

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23 ноября состоялось торжественное открытие новой современной игровой площадки, которая станет местом игр и прогулок не только у ребятишек из СНТ «Химик», но и детей из близлежащих дачных поселений.

Фото: ЮСИ

«Мы обещали, и мы сделали. Дети – это наше будущее. То, что сейчас они видят, во что играют, формирует их будущее. А какой же родитель не хочет прекрасного светлого будущего своим детям? Поэтому нашим ребятишкам необходимо создавать комфортные условия», - прокомментировал открытие площадки Андрей Васильевич Анашкин, депутат городской Думы.