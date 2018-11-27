2018-11-27T11:21:22+03:00
Происшествия

Недалеко от Сочи произошло ДТП

В аварии пострадало два человека
Татьяна СМИРНОВА
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Недалеко от Сочи произошло ДТПНедалеко от Сочи произошло ДТП
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26 ноября около 9 часов вечера в Лазаревском районе на 107 километре дороги "Джугба - Сочи до границы с Республикой Абхазия" произошло ДТП.

- По предварительным данным, виновником аварии является 34-летний житель Ярословской области, находящийся за рулем машины марки Фольксваген. Мужчина должен был уступить путь машине, которая, по правилам дорожного движения, пользуется преимуществом. Но этого не сделал. В результате он столкнулся с двигавшимся слева направо, по главной дороге, автомобилем ВАЗ 2017, за рулем которого находился 20-летний местный житель, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс - службе ГИБДД УВД по Сочи.

Для разбирательств на место аварии прибыли правоохранители. Установлено, что в ДТП пострадало два человека - водитель Фольксвагена и пассажир ВАЗ 2017. Им оказали своевременную медицинскую помощь.

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