В Краснодаре на Театральной площади установили вазоны с магнолиями

СЕГОДНЯ 15:43 2018-12-03T15:45:17+03:00

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На Театральной площади в Краснодаре утром, 3 декабря разместили вазоны из композитных материалов. Позже в них высадили саженцы магнолии. Это растения высотой 2,5 м.

- Магнолии станут дополнительным украшением и озеленением Театральной площади. В новые вазоны решили высадить именно магнолии - как декоративное и необычное для нашего города растение, которое красиво цветет, - сказал заместитель главы Краснодара Евгений Зименко.

- Вазоны будут временно размещены вдоль улицы Красной между Пашковской и Длинной на время проведения праздничных новогодних мероприятий. После их обратно вернут на Театральную площадь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Для 28 саженцев сорта «Magnolia Heaven Scent» изготовили новые кадки из стеклокомпозитных материалов. Они прочные, долговечные и обладают влаго- и морозостойкостью. Такие магнолии вырастают до 4–5 м. Цветы у них крупные, различных оттенков розового цвета. Цветут они ранней весной.