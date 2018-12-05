Рейс Сочи - Краснодар вернулся в аэропорт после вылета из-за неисправности шасси

5 Дек. 07:13 2018-12-05T07:13:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечерний авиарейс из Сочи в Краснодар вернулся в аэропорт через несколько минут после вылета. Как сообщают в пресс-службе перевозчика, на борту ATR-72 не сработал сигнал убранного положения шасси.

Командир судна принял решение вернуться в Сочи. На борту находился 31 пассажир, их пообещали отправить в Краснодар ближайшим рейсом.