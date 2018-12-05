Рейс Сочи - Краснодар вернулся в аэропорт после вылета из-за неисправности шасси
На борту находился 31 пассажир
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Вечерний авиарейс из Сочи в Краснодар вернулся в аэропорт через несколько минут после вылета. Как сообщают в пресс-службе перевозчика, на борту ATR-72 не сработал сигнал убранного положения шасси.
Командир судна принял решение вернуться в Сочи. На борту находился 31 пассажир, их пообещали отправить в Краснодар ближайшим рейсом.
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