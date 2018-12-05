Губернатор Кубани предложил расселить жителей опасных территорий

5 Дек. 08:18 2018-12-05T08:18:34+03:00

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В краевой администрации провели “разбор полетов” после октябрьского наводнения в Туапсинском и Апшеронском районах, а также Сочи. В результате стихии полностью непригодными для жилья оказались 248 домов, 25 семей продолжают находиться в пунктах временного размещения.

Губернатор Кубани предложил обозначить зоны потенциальной опасности в регионе и расселить их жителей. Таких населенных пунктов в крае около тысячи.

– Такие территории должны быть выявлены и очерчены. Мы не должны ждать, когда они опять станут опасными для здоровья и жизни. Необходимо отселять людей из таких зон, где есть угроза разрушения домов в результате ЧС, – заявил Вениамин Кондратьев.

Людей планируют расселить в новые многоэтажные дома, места строительства которых определят в муниципалитетах.

– Иначе проблему мы не решим, а будем только все время выделять из краевого бюджета деньги на компенсацию имущества и подвергать жителей риску, – резюмировал Вениамин Кондратьев.