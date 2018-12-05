В Краснодаре за нарушение дисциплины уволили шесть водителей общественного транспорта
С начала года шесть водителей краснодарского общественного транспорта были уволены за недопустимое поведение, а всего городские компании-перевозчики привлекались к дисциплинарной ответственности 147 раз.
Такие данные привел замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Анфиногенов на встрече, посвященной Международному Дню инвалидов.
Горожане рассказали представителям администрации, что водители часто грубят и отказываются перевозить льготников.
- Горожан призвали активнее звонить по телефонам «горячей линии» 2189918, называя при этом номер маршрута, остановку и время, а также предложил участвовать в совещаниях, проводимых в администрации с представителями компаний-перевозчиков, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»