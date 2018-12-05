2018-12-05T09:10:39+03:00
Общество

В Краснодаре за нарушение дисциплины уволили шесть водителей общественного транспорта

Перевозчиков привлекали к ответственности 147 раз
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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С начала года шесть водителей краснодарского общественного транспорта были уволены за недопустимое поведение, а всего городские компании-перевозчики привлекались к дисциплинарной ответственности 147 раз.

Такие данные привел замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Анфиногенов на встрече, посвященной Международному Дню инвалидов.

Горожане рассказали представителям администрации, что водители часто грубят и отказываются перевозить льготников.

- Горожан призвали активнее звонить по телефонам «горячей линии» 2189918, называя при этом номер маршрута, остановку и время, а также предложил участвовать в совещаниях, проводимых в администрации с представителями компаний-перевозчиков, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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