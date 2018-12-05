2018-12-05T10:08:20+03:00
Спорт

Имя нового главного тренера ФК "Урожай" назовут до 15 декабря

У руководства клуба уже есть несколько кандидатов
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ФК "Урожай"Фото: ФК "Урожай"
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Главный тренер ФК “Урожай” покинул свой пост, не выходя из трудового отпуска. Свое решение Евгений Калешин объяснил в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

- Я отработал в клубе три непростых интенсивных сезона. Ближе к окончанию осенней части я уже чувствовал сильное утомление. Надеялся, что отпуск поспособствует снятию накопившейся усталости. Но длительный период работы в таком ритме, как говорится посадил батарейки. Мне просто необходимо отдохнуть. Не хочу, чтоб мое состояние влияло на результаты команды, поэтому я и попросил руководство дать мне возможность отдохнуть, - заявил Калешин.

Руководство “Урожая” поблагодарило тренера за работу и с уважением приняло его решение. Имя нового наставника станет известно до 15 декабряю

- На данный момент есть несколько кандидатов на должность наставника, и к началу первого сбора – 15 декабря – руководство планирует сформировать тренерский штаб для работы в Сочи, - сообщает пресс-служба “Урожая”.

Команда после 15 матчей занимает второе место в зоне "Юг" второго футбольного дивизиона.

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