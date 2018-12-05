В дни новогодних каникул в Сочи усилят работу общественного транспорта

5 Дек. 09:39 2018-12-05T09:39:00+03:00

Для удобства гостей и жителей города-курорта с 1 декабря заработали экспресс-маршруты 105 и 135

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В Сочи на время зимних каникул усилят работу общественного транспорта. Жители и гости города-курорта будут останавливаться в период новогодних праздников не только в горах Красной Поляны, но и в прибрежном кластере. Поэтому для их удобства 1 декабря заработали экспресс-маршруты 105 и 135.

- Тем, кто планирует добираться до мест отдыха на личном транспорте, напоминаем, что въезд на Красную Поляну без зимней резины будет запрещен. Служба ДПС усилит свою работу , - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации курорта Юрий Усачев.

-Табло переменной информации будут работать на дорогах Сочи, на них можно увидеть количество свободных парковочных мест. Если в горном кластере негде оставить машину, то автомобили можно будет припарковать в Адлере, в Имеретинской низменности и добираться на Красную поляну общественным транспортом, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

В этом году в отелях горнолыжных курортов Сочи ожидается полная загрузка. На территории Красной поляны с 29 декабря и до конца праздничных каникул будет работать межведомственный штаб.