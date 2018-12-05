2018-12-05T10:23:03+03:00
Происшествия

В Сочи 33-летнего мужчину осудили за незаконный оборот оружия

Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год
Александра ПОДУШКО
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В Сочи 33-летнего мужчину осудили за незаконный оборот оружияВ Сочи 33-летнего мужчину осудили за незаконный оборот оружияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сочи в одном из районов города-курорта сотрудники краевого погрануправления ФСБ России совместно с коллегами из городского ДПС задержали 33-летнего преступника.

При обыске в автомобиле местного жителя нашли и изъяли 3 вида оружия - 2 пистолета Макарова, травматический Zoraki и 9 боеприпасов к ним. Их отдали на криминалогическую экспертизу. По заключению стало ясно, что один из пистолетов является газовым, а другой - переделан из охолощенного в огнестрельное оружие. Три патрона, из изъятых у мужчины, оказались боевыми.

Правоохранители составили все необходимые процессуальные материалы и передали дело в органы внутренних дел. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

- В ноябре районный суд города-курорта вынес обвинительный приговор 33-летнему мужчине. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

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