Рыбаки выловили из Кизилташского лимана около 8 тысяч креветок

5 Дек. 10:20 2018-12-05T10:20:36+03:00

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Пограничники задержали двоих рыбаков из Темрюкского района, которые занимались незаконным промыслом в Кизилташском лимане. Они поймали около 8 тысяч креветок.

- Для добычи моллюсков мужчины придумали использовать куст перекати-поле. Они закрепили его на арматуру и на большом расстоянии устанавливали в акватории. Креветки попадали в стебли растения, после чего рыбаки вытряхивали улов в сачок и перевозили на берег. Где их уже и задержали пограничники, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Орудие лова и креветки изъяли. Причиненный ущерб составил более 1,5 млн рублей. После проведения ихтиологической экспертизы по установлению видовой принадлежности будет известна окончательная сумма.

В отношении жителей Темрюкского района составили административные материалы по ч. 2 ст.8.17 КоАП РФ (Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации).

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов.