В Каневском районе женщина убила своего сожителя

5 Дек. 10:49 2018-12-05T10:49:02+03:00

Ее приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима

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В Каневском районе 32-летняя местная жительница признана виновной в убийстве 28-летнего сожителя.

Следствие установило, что 11 августа женщина находилась дома. Она распивала алкоголь вместе со своим молодым человеком. У сожителей возник конфликт. Женщина нанесла молодому человеку один удар в шею кухонным ножом. Потом местная жительница сообщила о случившемся по телефону знакомому. Он и вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. Медики констатировали смерть потерпевшего, который умер от острой массивной кровопотери.

Суд вынес 32-летней женщине обвинительный приговор. Ей назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.