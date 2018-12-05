В Сочи возбудили дело из-за нанесенного ущерба национальному парку

5 Дек. 11:17 2018-12-05T12:18:32+03:00

При проведении работ также уничтожили 9 деревьев

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Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения режима Сочинского национального парка. Ущерб составил свыше 2,2 млн рублей. Првоохранители обнаружили повреждения плодородного слоя лесной почвы и уничтожения деревьев на территории Веселовского лесничества ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Следствие установило, что неизвестные лица занимались отсыпкой гравия существующей лесохозяйственной противопожарной дороги. На проведение таких работ у них не было проектно-технической документации. Такими действиями неизвестные повредили с помощью трактора и бульдозера плодородный слой лесных почв на площади 50 кв. м. Ущерб от незаконной деятельности составил более 1,9 млн рублей.

Напомним, земли национального парка являются особо охраняемой природной территорией. На них запрещены любые работы, которые могут нанести ущерб объектам растительного и животного мира.

Еще 9 деревьев уничтожили при проведении тех же работ. Пострадали ольха, лещина древовидная. Ущерб составил свыше 300 тысяч рублей.

- Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. После их рассмотрения возбудят уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле природоохранной прокуратуры.