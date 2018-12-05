2018-12-05T12:18:32+03:00
Происшествия

В Сочи возбудили дело из-за нанесенного ущерба национальному парку

При проведении работ также уничтожили 9 деревьев
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба СочиФото: пресс-служба Сочи
Изменить размер текста:

Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения режима Сочинского национального парка. Ущерб составил свыше 2,2 млн рублей. Првоохранители обнаружили повреждения плодородного слоя лесной почвы и уничтожения деревьев на территории Веселовского лесничества ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Следствие установило, что неизвестные лица занимались отсыпкой гравия существующей лесохозяйственной противопожарной дороги. На проведение таких работ у них не было проектно-технической документации. Такими действиями неизвестные повредили с помощью трактора и бульдозера плодородный слой лесных почв на площади 50 кв. м. Ущерб от незаконной деятельности составил более 1,9 млн рублей.

Напомним, земли национального парка являются особо охраняемой природной территорией. На них запрещены любые работы, которые могут нанести ущерб объектам растительного и животного мира.

Еще 9 деревьев уничтожили при проведении тех же работ. Пострадали ольха, лещина древовидная. Ущерб составил свыше 300 тысяч рублей.

- Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. После их рассмотрения возбудят уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле природоохранной прокуратуры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военные Кубани получили две новые плавающие машины
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»