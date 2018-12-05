2018-12-05T11:39:09+03:00
Происшествия

В Тимашевском районе грабители ворвались в дом и связали хозяина

Злоумышленники похитили 300 рублей
Александра ПОДУШКО
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В Тимашевском районе грабители ворвались в дом и связали хозяинаВ Тимашевском районе грабители ворвались в дом и связали хозяинаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Житель станицы Медведовской обратился в дежурную часть отдела МВД по Тимашевскому району. Он рассказал, что находился дома, когда к нему ворвались двое мужчин. Они его связали и потребовали отдать им все деньги и ценности.

Преступникам удалось похитить 300 рублей, два сотовых телефона, DVD- плеер и плазменный телевизор. С похищенным добром они убежали. Сумма ущерба от их действий составила более 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции приехали на место преступления. Они нашли в доме отпечатки злоумышленников. Кроме того, потерпевший запомнил, что на теле одного из нападавших была татуировка. Он подробно ее описал. Правоохранители проверили базы учетов МВД и установили личности подозреваемых.

Ими оказались ранее судимые жители Тимашевского района – 39 и 32 лет. Их задержали в одном из краснодарских кафе.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного. Их обвиняют в грабеже. Мужчинам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по краю.

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