2018-12-05T11:54:19+03:00
Происшествия

В Кущевском районе легковушка сбила 52-летнего мужчину

Пешеход получил травмы различной степени тяжести
Александра ПОДУШКО
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по краюФото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 декабря около 17:00 в районе 1-го километра дороги станица Кущевская - хутор Большая Лопатина.

По предварительным данным, за рулем автомобиля «ВАЗ 21074» находился 54-летний мужчина. Он сбил на трассе пешехода, на одежде которого не было светоотражающих элементов.

- Личность пострадавшего была установлена, им оказался 52-летний мужчина. Он получил травмы различной степени тяжести. Ему назначили амбулаторное лечение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, в Адлерском районе на совмещенной трассе «Адлер-Красная поляна» 4 декабря произошло столкновение четырех автомобилей.

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