2018-12-05T12:15:12+03:00
Происшествия

В Новокубанском районе выясняют обстоятельства смерти мужчины при пожаре

Следствие полагает, что возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении
Александра ПОДУШКО
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В Новокубанском районе выясняют обстоятельства смерти мужчины при пожареВ Новокубанском районе выясняют обстоятельства смерти мужчины при пожареФото: Мария ГОРЕЛОВА
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Новокубанский межрайонный следственный отдел СКР по краю проводит проверку обстоятельств смерти мужчины при пожаре, произошедшем на улице Шевченко в станице Бесскорбной.

Следствие установило, что погибший 59-летний мужчина проживал один. Ночью 5 декабря соседи заметили, что у него горит дом. Они позвонили в пожарную службу. Когда огонь потушили, то обнаружили тело хозяина. Правоохранители считают, что причиной возгорания могло стать курение. При осмотре тела погибшего каких-либо насильственных признаков совершения в отношении него умышленного преступления следователи не нашли.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Выясняется причина возгорания. По окончании всех проверок будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Следственного комитета РФ по краю.

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