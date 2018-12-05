В Новороссийске в аварию попал автобус с подростками

5 Дек. 12:51 2018-12-05T12:51:27+03:00

В ДТП никто не пострадал

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В Новороссийске на восьмом километре автодороги Новороссийск - Керчь 4 декабря у автобуса, который перевозил группу подростков, отказали тормоза. В результате на улице Золотая рыбка в 12:20 произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, грузового автомобиля КамАЗ, контейнеровоза и легковушки.

У автобуса Huyndai отказали тормоза. Машина столкнулся с КамАЗом, грузовиком Renault и легковушкой Mazda Demio.

Причину дорожно-транспортного происшествия определят в ходе технической экспертизы. Известно, что в автобусе ехали студенты краснодарского техникума на экскурсию на Цемзавод.

- В массовом ДТП никто не пострадал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе по пропаганде БДД по Новороссийску.

Напомним, в Кущевском районе легковушка сбила 52-летнего мужчину. Пешеход получил травмы различной степени тяжести.