2018-12-05T12:51:27+03:00
Происшествия

В Новороссийске в аварию попал автобус с подростками

В ДТП никто не пострадал
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: vk.com/nvrsk_roadФото: vk.com/nvrsk_road
Изменить размер текста:

В Новороссийске на восьмом километре автодороги Новороссийск - Керчь 4 декабря у автобуса, который перевозил группу подростков, отказали тормоза. В результате на улице Золотая рыбка в 12:20 произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, грузового автомобиля КамАЗ, контейнеровоза и легковушки.

У автобуса Huyndai отказали тормоза. Машина столкнулся с КамАЗом, грузовиком Renault и легковушкой Mazda Demio.

Причину дорожно-транспортного происшествия определят в ходе технической экспертизы. Известно, что в автобусе ехали студенты краснодарского техникума на экскурсию на Цемзавод.

- В массовом ДТП никто не пострадал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе по пропаганде БДД по Новороссийску.

Напомним, в Кущевском районе легковушка сбила 52-летнего мужчину. Пешеход получил травмы различной степени тяжести.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военные Кубани получили две новые плавающие машины
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»