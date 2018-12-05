В Новороссийске в аварию попал автобус с подростками
В Новороссийске на восьмом километре автодороги Новороссийск - Керчь 4 декабря у автобуса, который перевозил группу подростков, отказали тормоза. В результате на улице Золотая рыбка в 12:20 произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, грузового автомобиля КамАЗ, контейнеровоза и легковушки.
У автобуса Huyndai отказали тормоза. Машина столкнулся с КамАЗом, грузовиком Renault и легковушкой Mazda Demio.
Причину дорожно-транспортного происшествия определят в ходе технической экспертизы. Известно, что в автобусе ехали студенты краснодарского техникума на экскурсию на Цемзавод.
- В массовом ДТП никто не пострадал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе по пропаганде БДД по Новороссийску.
Напомним, в Кущевском районе легковушка сбила 52-летнего мужчину. Пешеход получил травмы различной степени тяжести.