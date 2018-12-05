2018-12-05T13:33:55+03:00
Происшествия

В Абинске задержали подозреваемую в краже кожаных туфлей

Ей грозит лишение свободы сроком до шести лет
Татьяна СМИРНОВА
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В Абинске задержали подозреваемую в краже кожаных туфлейВ Абинске задержали подозреваемую в краже кожаных туфлей
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В Абинске задержали подозреваемую в ограблении дома.

- В дежурную часть обратилась местная жительница. Она сообщила, что уехала из дома на длительный срок, а когда вернулась, то на месте своих кожаных туфлей обнаружила чьи-то калоши, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На указанное место отправились сотрудники правоохранительных органов. Они выяснили, что вор проник в дом потерпевшей, сорвав с двери замок.

Правоохранители провели расследование: опросили местных жителей. В результате задержали подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась 34-летняя местная жительница.

В отделе полиции женщина призналась, что проникла в дом, чтобы ограбить его, но не найдя в нем ценных вещей, решила украсть кожаные туфли, а потом продать их. Но избавиться от обуви злоумышленница не успела: ее задержали.

Правоохранители изъяли туфли и вернули их потерпевшей.

По данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленнице грозит лишение свободы сроком до шести лет.

На время разбирательств она находится под подпиской о невыезде.

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