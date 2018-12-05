2018-12-05T14:01:06+03:00
Происшествия

В Краснодаре осудили мужчину за мошенничество

Он "развел" своих клиентов на один миллион рублей
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре осудили мужчину за совершение 26 преступленийВ Краснодаре осудили мужчину за совершение 26 преступлений
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В Краснодарском краевом суде прошло повторное слушание по делу об армавирском мошеннике.

- По данным следствия, с 2013 по 2017 год Дмитрий Демидов "разводил" людей на деньги. Он предлагал своим клиентам произвести покупку, доставку и установку сантехнического оборудования за определенную плату. Он забирал деньги, но свое обещание не выполнял. Таким образом, за четыре года он совершил 26 преступлений и "заработал" больше одного миллиона рублей, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов провели расследование. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, которое передали в Армавирский городской суд. Мужчину приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Но злоумышленник не согласился с решением суда. Он обжаловал приговор. Но Краснодарский краевой суд не изменил наказание.

В настоящее время приговор уже вступил в силу.

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