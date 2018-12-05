Самолет, летевший из Сочи в Краснодар, совершил экстренную посадку из-за неполадок

5 Дек. 14:45 2018-12-05T14:55:25+03:00

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4 декабря самолёт авиакомпании Utair, летевший из Сочи в Краснодар, сломался в воздухе.

- После взлёта воздушного транспорта сработала сигнализация: не убрались шасси. В связи с этим самолёт вернулся обратно. В момент происшествия на борту судна находился 31 человек. Никто из пассажиров не пострадал, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Застрявших в аэропорту людей обещали доставить в Краснодар ближайшим рейсом.

К сожалению, это не единственный инцидент с самолетами Utair. Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что судно этой авиакомпании при посадке выкатилось за пределы посадочной полосы и загорелось. Тогда в аварии пострадало 18 человек, а один умер.

Также 5 декабря ЧП произошло при перелете самолета из Екатеринбурга в Краснодар. Выяснилось, что на воздушном судне Airbus A320 «Уральских авиалиний» выявили техническую неисправность. Самолет вернулся в аэропорт Кольцово. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.