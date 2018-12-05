2018-12-05T15:07:23+03:00
Недвижимость

ГК АСК приняла участие в сессии по разработке Стратегии Краснодар-2030

Некоторые идеи внесли и представители АСК
Иван ЕГОРОВ
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ЖК "Аквамарин" компании АСКЖК "Аквамарин" компании АСК
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Группа компаний АСК стала активным участником сессии, посвященной приоритетам пространственного развития Краснодара. Мероприятие состоялось в рамках работы над Стратегией экономического развития города до 2030 года.

На заседание разработчики документа, специалисты компании «Эрнст энд Янг», пригласили застройщиков и архитекторов. В ходе встречи говорили о том, какие проекты смогут улучшить городскую среду, обсудили условия и перспективы застройки центра Краснодара, развитие Краснодарской агломерации. Некоторые идеи внесли и представители АСК.

«Группа компаний АСК занимает четвертое место в Краснодаре и крае по объемам жилищного строительства, поэтому ее деятельность оказывает большое влияние на характер городского строительства, - поделилась генеральный директор АСК Инна Шестаченко. - Осознавая это, мы со всей ответственностью подходим ко всем своим проектам, тщательно продумывая архитектурные и планировочные решения».

Руководитель компании подчеркнула, что при застройке территорий АСК уделяет значительное внимание вопросам благоустройства, в компании более года реализуется концепция современного и качественного обустройства дворов многоквартирных домов и мест общего пользования. Дома и благоустройство жилых комплексов АСК выдерживает в едином стиле, а при возможности – дополняет пространство инфраструктурными объектами. Например, в рамках проекта жилого квартала «Премьера» в микрорайоне Гидростроителей компания возвела скейт-парк, который сейчас пользуется популярностью у детей и подростков практически со всего района.

«Мы взаимодействуем с несколькими крупными проектными институтами, имеем в штате собственных специалистов. Это позволяет нам делать интересные проекты, дома, в которых удобно и комфортно жить», - добавила Инна Шестаченко.

Подтверждением того, что проделанная компанией работа не осталась незамеченной, стало вручение АСК золотого знака общественного контроля «Надежный застройщик России 2018». Награду присуждает Фонд развития механизмов гражданского контроля наиболее устойчивым и клиентоориентированным застройщикам.

«Получение федерального статуса надежного застройщика подтверждает наш вклад в развитие города. Наши новые проекты также будут учитывать изменения городской среды, предусматриваемые Стратегией Краснодар-2030», - заключила генеральный директор АСК.

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