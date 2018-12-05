В Усть-Лабинском районе произошло ДТП

5 Дек. 15:21 2018-12-05T15:21:00+03:00

Изменить размер текста: A A

5 декабря в Усть-Лабинском районе на 63 километре трассы Краснодар - Кропоткин произошло ДТП.

- В дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место отправились сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, водитель УАЗа выехал на полосу встречного движения. Он не успел съехать с неё и столкнулся с Peugeot, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В аварии пострадало четыре человека - пассажир и водители столкнувшихся машин. Их госпитализировали в местную больницу с травмами различной тяжести. Пассажир автомобиля УАЗ погиб при столкновении.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru об еще одном ДТП - 4 декабря в Новороссийске в аварию попал автобус с подростками. По пути в город у транспорта отказали тормоза. В результате он столкнулся с тремя машинами. К счастью, в ДТП никто не пострадал.