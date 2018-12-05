2018-12-05T16:06:33+03:00
Происшествия

В Краснодаре перевернулась легковушка

Водителя машины госпитализировали
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре перевернулась легковушкаВ Краснодаре перевернулась легковушка
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5 декабря в Краснодаре в Прикубанском районе легковушка наехала на тротуар и перевернулась.

- Около 10 часов утра в дежурную часть поступило сообщение об аварии на улице Восточно-Кругликовской. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, за рулем Citroen находилась 28-летняя девушка. Установлено, что иномарке создал помеху другой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, женщина наехала на бордюр. В результате, машина перевернулась и упала на тротуар, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе отдела пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

В результате аварии пострадала только одна женщина - это водитель Citroen. Она получила легкие травмы. Пострадавшую доставили в местную больницу для проведения обследования.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

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