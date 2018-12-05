ПАО «ТНС энерго Кубань» объявляет о старте акции «Оплати долг без пени»

5 Дек. 16:39 2018-12-05T16:39:30+03:00

Акция будет действовать до 25 декабря 2018 года включительно

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ПАО «ТНС энерго Кубань» объявляет акцию «Оплати долг без пени», в рамках которой клиенты компании – жители Краснодарского края и Республики Адыгея – смогут погасить задолженность за электроэнергию без оплаты начисленной пени. Акция будет действовать до 25 декабря 2018 года включительно.

Для аннулирования 100% пени потребителям, имеющим дебиторскую задолженность за электрическую энергию, необходимо в течение периода действия акции: оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета электроэнергии, снятым в этот же месяц, рассчитанное самостоятельно, и долг за электроэнергию, сложившийся на 1 декабря 2018 года. При этом задолженность, сложившаяся на 1 января 2019 года, должна равняться нулю или быть кредиторской.

Выполнившим указанные выше условия и полностью погасившим долг за электроэнергию абонентам, независимо от величины пени за просроченные платежи, пеня будет аннулирована.

Стоит отметить, что условия проводимой акции не распространяются на граждан:

- оплативших в период проведения акции только текущее потребление декабря либо задолженность и начисленную пеню до 1 декабря 2018 года и после 25 декабря 2018 года;

- в отношении которых вступило в законную силу решение суда о взыскании задолженности по оплате за потребленную электроэнергию или поданы иски о взыскании задолженности.

По всем интересующим вопросам, в том числе и об имеющейся задолженности клиенты компании могут обратиться в Единый контактный центр ПАО «ТНС энерго Кубань» по телефону 8(861) 298-01-70 либо в ближайший Центр обслуживания клиентов.

Подробно ознакомиться с положением об акции можно на сайте компании www.kuban.tns-e.ru