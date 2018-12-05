2018-12-05T17:09:24+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет соревнование между спортсменами и трамваем

Бегуны попробуют преодолеть 6 километров быстрее транспорта
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре пройдет соревнование между спортсменами и трамваемВ Краснодаре пройдет соревнование между спортсменами и трамваем
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16 декабря в 12 часов дня в Краснодаре пройдет забег "Обгони трамвай".

Спортсмены любители соберутся на остановке ТЭЦ. Там они сядут в трамвай и проедут одну станцию, выйдут и побегут. Им придется преодолеть 20 остановок - это почти 6 километров.

- Марафон пройдет без нарушений правил дорожного движения. Спортсмены будут бежать по тротуару, останавливаясь на красный свет светофоров, смотря налево и направо на пешеходных переходах. Все как положено, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщил организатор забега Александр Черкис.

То, каким будет маршрут - секрет. Его спортсмены узнают за 10 минут до начала марафона. Это придумали для того, чтобы никто из участников не смог подготовиться.

- Мы хотим доказать, что перегнать трамвай - возможно. Это своего рода пропаганда здорового образа жизни, - рассказывает Александр.

В марафоне примут участие 20 спортсменов-любителей. Но проверить свои силы может каждый желающий. Для этого нужно 16 декабря прийти к полудню на остановку ТЭЦ.

Также известно, что в трамвае будет куплено два места. На них участики марафона смогут сложить свои вещи. Сторожить их останутся два волонтера.

Это мероприятие проходит в Краснодаре во второй раз. Вперые его провели 1,5 года назад. Тогда в нем приняли участие всего 4 человека. Все они успешно справились с поставленой задачей: преодолели 10 остановок (это 3 километра) быстрее трамвая.

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