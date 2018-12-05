Сотрудники УФСБ Кубани выявили двух производителей немаркированного алкоголя
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили двух производителей немаркированного алкоголя.
- В результате оперативно-розыскных работ правоохранители пресекли деятельность нелегального завода по производству спиртных напитков. Их руководителями оказались житель РОС-Аланияи и Кубани, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Во время обыска объекта правоохранители нашли и изъяли оборудование для производства алкоголя, около 9 тысяч бутылок водки брендов «Финская», «Хортиция», «Белая Березка» и «Zero Black” с поддельными марками, а также почти 8 тысяч литров алкогольной жидкости.
По данному факту сотрудники следственного комитета по Краснодарскому краю провели проверку. На руководителей предприятия завели уголовное дело.
Суд вынес им обнительный приговор: каждому выписал штраф почти по 2 млн рублей.