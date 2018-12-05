Сотрудники УФСБ Кубани выявили двух производителей немаркированного алкоголя

5 Дек. 18:00 2018-12-05T18:00:51+03:00

Тбилисский суд уже вынес им приговор

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Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили двух производителей немаркированного алкоголя.

- В результате оперативно-розыскных работ правоохранители пресекли деятельность нелегального завода по производству спиртных напитков. Их руководителями оказались житель РОС-Аланияи и Кубани, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Во время обыска объекта правоохранители нашли и изъяли оборудование для производства алкоголя, около 9 тысяч бутылок водки брендов «Финская», «Хортиция», «Белая Березка» и «Zero Black” с поддельными марками, а также почти 8 тысяч литров алкогольной жидкости.

По данному факту сотрудники следственного комитета по Краснодарскому краю провели проверку. На руководителей предприятия завели уголовное дело.

Суд вынес им обнительный приговор: каждому выписал штраф почти по 2 млн рублей.