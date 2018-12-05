2018-12-05T18:24:16+03:00
Происшествия

Самолет из Москвы в Ставрополь из-за тумана сядет в Краснодаре

Борт примет Международный аэропорт Пашковский
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Самолет благополучно сел в аэропорту ПашковскийСамолет благополучно сел в аэропорту Пашковский
Изменить размер текста:

Ставропольский Гидрометцентр предупредил экипаж авиарейса "Москва - Ставрополь" о сильном тумане. Команда решила не рисковать и посадить самолет в аэропорту Краснодара.

- Посадка прошла в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Пашковский.

Когда погода изменится, пока неизвестно. С пассажирами рейса работают представители авиакомпании.

Напомним, вчера, 4 декабря, самолет, летевший из Сочи в Краснодар, совершил экстренную посадку из-за неполадок. Борт авиакомпании Utair сломался в воздухе.

- После взлёта воздушного судна сработала сигнализация: не убрались шасси. В связи с этим самолёт вернулся обратно. В момент происшествия на борту самолета находился 31 человек. Никто из пассажиров не пострадал, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военные Кубани получили две новые плавающие машины
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»