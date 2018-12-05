Самолет из Москвы в Ставрополь из-за тумана сядет в Краснодаре
Ставропольский Гидрометцентр предупредил экипаж авиарейса "Москва - Ставрополь" о сильном тумане. Команда решила не рисковать и посадить самолет в аэропорту Краснодара.
- Посадка прошла в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Пашковский.
Когда погода изменится, пока неизвестно. С пассажирами рейса работают представители авиакомпании.
Напомним, вчера, 4 декабря, самолет, летевший из Сочи в Краснодар, совершил экстренную посадку из-за неполадок. Борт авиакомпании Utair сломался в воздухе.
- После взлёта воздушного судна сработала сигнализация: не убрались шасси. В связи с этим самолёт вернулся обратно. В момент происшествия на борту самолета находился 31 человек. Никто из пассажиров не пострадал, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе авиакомпании.