Самолет из Москвы в Ставрополь из-за тумана сядет в Краснодаре

5 Дек. 18:22 2018-12-05T18:24:16+03:00

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Ставропольский Гидрометцентр предупредил экипаж авиарейса "Москва - Ставрополь" о сильном тумане. Команда решила не рисковать и посадить самолет в аэропорту Краснодара.

- Посадка прошла в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Пашковский.

Когда погода изменится, пока неизвестно. С пассажирами рейса работают представители авиакомпании.

Напомним, вчера, 4 декабря, самолет, летевший из Сочи в Краснодар, совершил экстренную посадку из-за неполадок. Борт авиакомпании Utair сломался в воздухе.

- После взлёта воздушного судна сработала сигнализация: не убрались шасси. В связи с этим самолёт вернулся обратно. В момент происшествия на борту самолета находился 31 человек. Никто из пассажиров не пострадал, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе авиакомпании.