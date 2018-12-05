В Юбилейном микрорайоне Краснодара появится сквер

5 Дек. 18:38 2018-12-05T18:38:27+03:00

На этом месте ранее планировалась жилая застройка. Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Под прогулочную зону выделено около 2000 квадратных метров

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Новая зеленая зона появится в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Речь идет об участках по Проспекту Чекистов, 31/7 и 31/8.

Стоит сказать, изначально территорию площадью около двух тысяч квадратных метров зарезервировали под торговые объекты. Однако краснодарцы настояли - здесь должна быть прогулочная зона.

- Свою просьбу жители кубанской столицы мотивировали тем, что торговля в микрорайоне хорошо развита. Обустроить прогулочную зону гораздо важнее, - сказал глава Западного округа Александр Кучмин. - Инициативу сохранить прогулочную зону направили в департамент архитектуры и градостроительства.

Потом начался процесс официальной смены статуса участка и его окончательный перевод в зону рекреации.

- Уже весной здесь пройдут субботники, во время которых высадят новые деревья, приведут в порядок территорию, - добавляют в мэрии.