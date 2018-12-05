В Юбилейном микрорайоне Краснодара появится сквер
Новая зеленая зона появится в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Речь идет об участках по Проспекту Чекистов, 31/7 и 31/8.
Стоит сказать, изначально территорию площадью около двух тысяч квадратных метров зарезервировали под торговые объекты. Однако краснодарцы настояли - здесь должна быть прогулочная зона.
- Свою просьбу жители кубанской столицы мотивировали тем, что торговля в микрорайоне хорошо развита. Обустроить прогулочную зону гораздо важнее, - сказал глава Западного округа Александр Кучмин. - Инициативу сохранить прогулочную зону направили в департамент архитектуры и градостроительства.
Потом начался процесс официальной смены статуса участка и его окончательный перевод в зону рекреации.
- Уже весной здесь пройдут субботники, во время которых высадят новые деревья, приведут в порядок территорию, - добавляют в мэрии.