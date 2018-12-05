2018-12-05T21:37:04+03:00
Спорт

“Краснодар” упустил победу над “Ростовом”, ведя 2:0 по ходу матча

Встреча 1/4 финала Кубка России завершилась со счетом 2:2
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ФК "Краснодар"Фото: ФК "Краснодар"
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В Краснодаре завершился первый матч четвертьфинального противостояния в Кубке России между “Краснодаром” и “Ростовом”. Хозяева поля по ходу первого тайма вели 2:0, но упустили победу.

Счет открыл на 17-й минуте Иван Игнатьев, в касание точно пробив после передачи Классона, а на 31-й минуте Куэва закрутил мяч в угол ворот Песьякова со штрафного.

“Краснодар” большую часть матча владел заметным преимуществом и создал множество моментов, а “Ростов” отлично использовал свои возможности. В концовке первого тайма один мяч отыграл Скопинцев, а во втором вышедший на замену Гацкан заработал штрафной и забил головой после подачи Юсупова.

Матч завершился вничью со счетом 2:2. Ответная встреча состоится в “Ростове” в феврале.

“КП” провела онлайн-трансляцию матча Краснодар - Ростов.

Обзор матча Краснодар - Ростов.

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