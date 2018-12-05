Мэр Краснодара: Городу нужны 60 новых школ

5 Дек. 21:45 2018-12-05T21:45:28+03:00

Этого будет достаточно, чтобы все учебные заведения работали в одну смену

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В Краснодаре идет масштабное строительство новых школ, однако для того, чтобы все учебные заведения работали в одну смену, нужно еще 60 новых объектов.

В этом году закончено строительство трех новых школ - в микрорайоне Губернском и еще одной в хуторе Ленина с 1 сентября идет учебный процесс, а открытие школы на улице Байбакова намечено на 2019 год.

— Еще 7 новых школ и корпусов к существующим находятся на этапе строительства либо начнут строиться до конца 2018 г. Большая часть — в Прикубанском округе, который нуждается в новых местах для обучения детей больше всего. Следующий по потребности в новых школах — Карасунский округ. Темпы, как вы видите, на самом деле рекордные для города. Рассчитываю, что при поддержке губернатора Кубани, администрации Краснодарского края, набранные темпы мы сможем сохранить, — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.