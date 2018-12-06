6 Дек. 08:08 2018-12-06T08:08:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре не хватает 60 школ, чтобы отказаться от второй смены.

- Краснодарские школы переполнены, поэтому необходимость учить детей в две смены не теряет актуальности, - сказал градоначальник на форуме "Гражданская солидарность" вчера, 5 декабря.

При этом он отметил, что строительство учреждений образования продолжается. Так, в этом году к началу учебного года открылись три новые школы: две из них находятся в микрорайоне Губернский, еще одна - в хотуре Ленина.

Кроме того, на стадии строительства пребывают еще семь общеобразовательных учреждения. Большая часть из них откроет свои двери в Прикубанском округе.

Напомним, городские власти сообщили вчера, 5 декабря, что новая зеленая зона появится в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Речь идет об участках по Проспекту Чекистов, 31/7 и 31/8.

Стоит сказать, изначально территорию площадью около двух тысяч квадратных метров зарезервировали под торговые объекты. Однако краснодарцы настояли - здесь должна быть прогулочная зона.