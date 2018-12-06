В аварии под Усть-Лабинском погибли шесть человек
Страшное ДТП произошло сегодня ранним утром, 6 декабря. По дороге из Усть-Лабинска в Упорную в районе станицы Некрасовской столкнулся автомобиль скорой помощи и "четырнадцатая".
В аварии погибли шесть человек. Среди них было двое детей.
Полицейские расследую ДТП, в котором погибли дети.
- На сообщение об аварии около шести часов утра выехала оперативная группа, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Все погибшие были в отечественном автомобиле. Ещё троих отвезли в больницу с различными травмами.
Все погибшие ехали в отечественном авто
Госпитализирован и ещё один пассажир легкового автомобиля.
На месте происшествия продолжают работать следователи.
Обстоятельства ДТП выясняются. Сотрудники ДПС регулируют движение, чтобы минимизировать создавшуюся пробку.
Двое детей погибли на месте. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю