2018-12-06T10:20:31+03:00
Происшествия

В аварии под Усть-Лабинском погибли шесть человек

Среди них были двое детей [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Авария унесла жизни детейАвария унесла жизни детей
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Страшное ДТП произошло сегодня ранним утром, 6 декабря. По дороге из Усть-Лабинска в Упорную в районе станицы Некрасовской столкнулся автомобиль скорой помощи и "четырнадцатая".

В аварии погибли шесть человек. Среди них было двое детей.

Полицейские расследую ДТП, в котором погибли дети.

- На сообщение об аварии около шести часов утра выехала оперативная группа, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Все погибшие были в отечественном автомобиле. Ещё троих отвезли в больницу с различными травмами.

Все погибшие ехали в отечественном авто

Все погибшие ехали в отечественном авто

Госпитализирован и ещё один пассажир легкового автомобиля.

На месте происшествия продолжают работать следователи.

Обстоятельства ДТП выясняются. Сотрудники ДПС регулируют движение, чтобы минимизировать создавшуюся пробку.

Двое детей погибли на месте. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Двое детей погибли на месте. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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