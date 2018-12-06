В Анапе в море нашли мину времён войны

6 Дек. 08:59 2018-12-06T09:07:19+03:00

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В районе Анапы, близ к посёлка Джемете дайверы нашли якорную мину.

Она лежала неподалёку от детского санатория «Бимлюк». Мина находилась там со времён Великой Отечественной войны.

О находке сообщили сотрудникам правоохранительных органов.

- 5 декабря на место нахождения мины прибыли специалисты из Новороссийска. Перед началом работ они оцепили территорию от пансионата «Кристалл» до санатория «Голубые ели». В результате мину удалось обезвредить, не извлекая из воды, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

К сожалению, на территории Кубани такая находка - не редкость. Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал, что под Новороссийском, в посёлке Мысхако нашли и обезвредили бомбу. Пятикилограммовый снаряд достали из земли и отвезли в полигон «Раевский» для того, чтобы уничтожить.