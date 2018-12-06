2018-12-06T09:07:19+03:00
Происшествия

В Анапе в море нашли мину времён войны

Ее ликвидировали специалисты
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Анапе в море нашли мину со времён войныВ Анапе в море нашли мину со времён войны
Изменить размер текста:

В районе Анапы, близ к посёлка Джемете дайверы нашли якорную мину.

Она лежала неподалёку от детского санатория «Бимлюк». Мина находилась там со времён Великой Отечественной войны.

О находке сообщили сотрудникам правоохранительных органов.

- 5 декабря на место нахождения мины прибыли специалисты из Новороссийска. Перед началом работ они оцепили территорию от пансионата «Кристалл» до санатория «Голубые ели». В результате мину удалось обезвредить, не извлекая из воды, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

К сожалению, на территории Кубани такая находка - не редкость. Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал, что под Новороссийском, в посёлке Мысхако нашли и обезвредили бомбу. Пятикилограммовый снаряд достали из земли и отвезли в полигон «Раевский» для того, чтобы уничтожить.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военные Кубани получили две новые плавающие машины
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»