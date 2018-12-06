2018-12-06T09:23:04+03:00
Происшествия

Под Краснодаром в аварии с фурой пострадали две женщины

Их госпитализировали с травмами различной тяжести
Татьяна СМИРНОВА
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Под Краснодаром в аварии с фурой пострадало две женщиныПод Краснодаром в аварии с фурой пострадало две женщины
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5 декабря под Краснодаром на дороге Энем - Бжедугхабль произошло ДТП между легковушкой и большегрузной фурой.

- Около 12 часов дня в дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что 43-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем Nissan, выехала на полосу встречного движения. В результате она не успела свернуть обратно и столкнулась с фурой, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

В аварии пострадало два человека - водитель иномарки и 26-летняя пассажирка. Женщинам оказали первую медицинскую помощь и с травмами различной тяжести доставили в местную больницу.

В настоящее время по данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют возможные причины произошедшей аварии.

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