Появилось видео с места аварии на Кубани, в котором погибли шесть человек

6 Дек. 10:04 2018-12-06T10:17:53+03:00

Еще один подросток отправлен в больницу. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В их числе были двое детей

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Полицейские устанавливают личности погибших в страшной аварии под Усть-Лабинском в Краснодарском крае. ДТП произошло сегодня, 6 декабря, около шести часов утра в районе станицы Некрасовской. На 9-ом километре автодороги столкнулись реанимобиль и ВАЗ-21114.

О масштабе трагедии свидетельствует видео, которое оказалось в распоряжении "Комсомольской правды" - Кубань".

Авария под Усть-Лабинском.

- Погибли шесть человек, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Все они были пассажирами "четырнадцатой". Среди них - двое детей. Их личности и возраст пока не установлены.

Еще один 11-летний подросток из машины, ставшей общей могилой для шести жителей Усть-Лабинского района, был отправлен в районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Полицейские расследую ДТП, в котором погибли дети.

Уже известно, что управлял легковушкой 18-летний парень. У него не было водительских прав.