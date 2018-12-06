2018-12-06T10:17:53+03:00
Происшествия

Появилось видео с места аварии на Кубани, в котором погибли шесть человек

В их числе были двое детей
Евгения ОСТРАЯ
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Еще один подросток отправлен в больницу. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Еще один подросток отправлен в больницу. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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Полицейские устанавливают личности погибших в страшной аварии под Усть-Лабинском в Краснодарском крае. ДТП произошло сегодня, 6 декабря, около шести часов утра в районе станицы Некрасовской. На 9-ом километре автодороги столкнулись реанимобиль и ВАЗ-21114.

О масштабе трагедии свидетельствует видео, которое оказалось в распоряжении "Комсомольской правды" - Кубань".

Авария под Усть-Лабинском.

- Погибли шесть человек, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Все они были пассажирами "четырнадцатой". Среди них - двое детей. Их личности и возраст пока не установлены.

Еще один 11-летний подросток из машины, ставшей общей могилой для шести жителей Усть-Лабинского района, был отправлен в районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Полицейские расследую ДТП, в котором погибли дети.

Уже известно, что управлял легковушкой 18-летний парень. У него не было водительских прав.

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