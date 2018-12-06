Губернатор края встретился с героями РФ и вдовами защитников страны
5 декабря прошла встреча главы региона с героями России и вдовами защитников Отечества. Ее провели в преддверии 9 декабря - Дня Героев РФ.
Вениамин Кондратьев поздравил присутствующих с наступающим праздником. Тех, кто носит звание героев Отчества, пригласили на торжественную встречу с президентом страны.
Стоит отметить, особое внимание властей региона к героям и их семьям.В крае разработали законопроект о выделении для них дополнительной материальной помощи. В настоящее время он находится на рассмотрении.
В неформальной обстановке гости и глава края обсуждали насущную тему - молодежь и ее любовь к Родине.
Присутствующие размышляли о том, как подрастающему поколению дать возможность поближе узнать о подвигах кубанских героев.
- Молодежи нужны те, на кого можно равняться, - заявил Вениами Кондратьев.
Стоит отметить, что с недавнего времени в школах края ввели уроки мужества. На них с детьми проводятся работы по патриотическому воспитанию.
Также Вениамин Кондратьев отметил необходимость встреч героев и школьников.
- Надо классы называть именами героев, школы, улицы. Мы придумываем бог знает что. А зачем? Покажите, что герои не ушли, а то, что они сделали, навсегда будет в народе! - заявил глава края.
Присутствующие на встрече курсанты, школьники и студенты отметили, что примеры подвигов действительно побуждают на доблестные поступки.