2018-12-06T10:34:42+03:00
Общество

Губернатор края встретился с героями РФ и вдовами защитников страны

На мероприятии обсудили вопросы, касающиеся подрастающего поколения
Татьяна СМИРНОВА
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Губернатор края встретился с героями РФ и вдовами защитников страныГубернатор края встретился с героями РФ и вдовами защитников страны
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5 декабря прошла встреча главы региона с героями России и вдовами защитников Отечества. Ее провели в преддверии 9 декабря - Дня Героев РФ.

Вениамин Кондратьев поздравил присутствующих с наступающим праздником. Тех, кто носит звание героев Отчества, пригласили на торжественную встречу с президентом страны.

Стоит отметить, особое внимание властей региона к героям и их семьям.В крае разработали законопроект о выделении для них дополнительной материальной помощи. В настоящее время он находится на рассмотрении.

В неформальной обстановке гости и глава края обсуждали насущную тему - молодежь и ее любовь к Родине.

Присутствующие размышляли о том, как подрастающему поколению дать возможность поближе узнать о подвигах кубанских героев.

- Молодежи нужны те, на кого можно равняться, - заявил Вениами Кондратьев.

Стоит отметить, что с недавнего времени в школах края ввели уроки мужества. На них с детьми проводятся работы по патриотическому воспитанию.

Также Вениамин Кондратьев отметил необходимость встреч героев и школьников.

- Надо классы называть именами героев, школы, улицы. Мы придумываем бог знает что. А зачем? Покажите, что герои не ушли, а то, что они сделали, навсегда будет в народе! - заявил глава края.

Присутствующие на встрече курсанты, школьники и студенты отметили, что примеры подвигов действительно побуждают на доблестные поступки.

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