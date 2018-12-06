2018-12-06T10:45:12+03:00
Общество

В Адлере задержали вора портативных колонок и планшета

На него возбудили уголовное дело
Татьяна СМИРНОВА
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В Адлере задержали вора портативных колонки и планшетаВ Адлере задержали вора портативных колонки и планшета
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В Адлере поймали вора.

- В дежурную часть отдела полиции обратился мужчина. Он сообщил о том, что на железнодорожном вокзале у него украли личные вещи, а именно портативные колонки и планшет, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.

На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они провели оперативно-розыскные мероприятия. В течение нескольких часов правоохранители выявили подозреваемого в краже и задержали его. Им оказался 29-летний приезжий из Республики Абхазия.

Мужчину доставили в отдел полиции. Там он признался, что совершении преступления. Иностранец объяснил свои действия тем, что хотел заработать - продать портативные колонки и планшет.

В настоящее в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Украденные вещи сотрудники полиции изъяли и вернули потерпевшему.

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