В Адлере задержали вора портативных колонок и планшета
В Адлере поймали вора.
- В дежурную часть отдела полиции обратился мужчина. Он сообщил о том, что на железнодорожном вокзале у него украли личные вещи, а именно портативные колонки и планшет, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.
На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они провели оперативно-розыскные мероприятия. В течение нескольких часов правоохранители выявили подозреваемого в краже и задержали его. Им оказался 29-летний приезжий из Республики Абхазия.
Мужчину доставили в отдел полиции. Там он признался, что совершении преступления. Иностранец объяснил свои действия тем, что хотел заработать - продать портативные колонки и планшет.
В настоящее в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Украденные вещи сотрудники полиции изъяли и вернули потерпевшему.