2018-12-06T11:13:38+03:00
Происшествия

В Новороссийске осудили сбытчицу наркотиков

Ее приговорили к 10 годам лишения свободы
Татьяна СМИРНОВА
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В Новороссийске осудили сбытчицу наркотиковВ Новороссийске осудили сбытчицу наркотиков
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В Новороссийске осудили торговку наркотиками.

- Сотрудники правоохранительных органов выявили преступницу в прошлом году. Выяснилось, что жительница Новороссийска через интернет приобретала наркотики. В социальных сетях она разместила объявления о продаже запрещенных веществ и, таким образом, распространяла их, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

В результате обыска квартиры женщины сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли пакетики с порошком.

Содержимое свертков отправили на экспертизу. Выяснилось, что в них находились наркотики, а именно N- метилэфедроном общей массой 15 граммов и кокаин - 0,40 граммов.

По данному факту в отношении задержанной возбудили уголовное дело.

В результате суд признал ее виновной и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Но торговку наркотиками это не утроил. Она обжаловала приговор. Дело пересмотрели на повторном слушании. Но суд приговор не изменил.

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