2018-12-06T12:13:36+03:00
Общество

В Пашковском микрорайоне Краснодара сняли платную уличную колонку

Это заметили сами жители
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Колонку установили в августе. Фото: Лилия ЛАПТЕВА.Колонку установили в августе. Фото: Лилия ЛАПТЕВА.
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В Пашковском микрорайоне Краснодара убрали злосчастную уличную колонку, которая так не нравилась местным жителям.

Напомним, первая автоматическая колонка, где воду можно набрать только за деньги, появилась в начале августа.

- Новый тип оборудования позволит получать услугу абонентам по картам личного доступа с установленным лимитом потребления воды равным нормативу на одного человека (1,96 за кубометр) ежемесячно, с последующей оплатой счета-квитанции, - объясняли тогда «КП» - Кубань» в пресс-службе водоканала.

Но спустя пару дней вандалы разбили место для приема денег за воду. Само устройство даже запустить не успели.

Стоит сказать, в городе до сих пор остались бесплатные уличные колонки. Их в Краснодаре несколько десятков. Но, к сожалению, работают далеко не все.

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