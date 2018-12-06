В Пашковском микрорайоне Краснодара сняли платную уличную колонку

6 Дек. 12:13 2018-12-06T12:13:36+03:00

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В Пашковском микрорайоне Краснодара убрали злосчастную уличную колонку, которая так не нравилась местным жителям.

Напомним, первая автоматическая колонка, где воду можно набрать только за деньги, появилась в начале августа.

- Новый тип оборудования позволит получать услугу абонентам по картам личного доступа с установленным лимитом потребления воды равным нормативу на одного человека (1,96 за кубометр) ежемесячно, с последующей оплатой счета-квитанции, - объясняли тогда «КП» - Кубань» в пресс-службе водоканала.

Но спустя пару дней вандалы разбили место для приема денег за воду. Само устройство даже запустить не успели.

Стоит сказать, в городе до сих пор остались бесплатные уличные колонки. Их в Краснодаре несколько десятков. Но, к сожалению, работают далеко не все.