6 Дек. 12:05 2018-12-06T12:11:52+03:00

На российско-абхазской границе задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

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На российско-абхазской границе правоохранители задержали 33-летнего мужчину. Он возвращался в Россию из ближайшей республики.

- Мужчину задержали на таможенном контроле "Адлер". При проверке документов правоохранители установили, что он находится в федеральном розыске, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Установлено, что ранее задержанный, находясь на территории России, применил насилие в отношении представителя власти. Во время расследования фактов данного преступления он находился под подпиской о невыезде, но нарушил эту меру пресечения и уехал в Абхазию.

В настоящее время мужчину передали сотрудникам местной полиции для проведения дальнейших разбирательств.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на российско-абхазской границе задержали беглого преступника. Выяснилось, что с 2015 года его искала полиция из-за преступления, предусмотренного по ст. 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений).