Полицейские возбудили уголовное дело по аварии с шестью погибшими

6 Дек. 12:08 2018-12-06T12:09:36+03:00

Автомобиль, по версии следователей, выехал на встречку. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Следователи полиции по Усть-Лабинскому району возбудили уголовное дело по факту страшного ДТП. В аварии при столкновении ВАЗа и скорой помощи сегодня ранним утром, 6 декабря, погибли шесть человек. В их числе было двое детей. Еще один пассажир легковушки - 11-летний мальчик - был госпитализирован. За его жизнь сейчас борются врачи районной больницы Усть-Лабинска.

- Все погибшие - водитель и пассажиры "четырнадцатой", - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Это две женщины 1985 и 1950 годов рождения, 22-летний парень и двое детей - 5-ти и 8-ми лет. Единственный выживший - 11-летний мальчик.

Полицейские расследую ДТП, в котором погибли дети.

Кроме того, 18-летний водитель "четырнадцатой" тоже погиб. Выяснилось, что у него не было водительских прав. Но автомобиль принадлежал ему.

В больнице находятся и трое сотрудников скорой помощи. Их состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.