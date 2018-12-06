2018-12-06T12:09:36+03:00
Происшествия

Полицейские возбудили уголовное дело по аварии с шестью погибшими

Предполагается, что водитель ВАЗа выехал на встречку [видео]
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Автомобиль, по версии следователей, выехал на встречку. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Автомобиль, по версии следователей, выехал на встречку. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Изменить размер текста:

Следователи полиции по Усть-Лабинскому району возбудили уголовное дело по факту страшного ДТП. В аварии при столкновении ВАЗа и скорой помощи сегодня ранним утром, 6 декабря, погибли шесть человек. В их числе было двое детей. Еще один пассажир легковушки - 11-летний мальчик - был госпитализирован. За его жизнь сейчас борются врачи районной больницы Усть-Лабинска.

- Все погибшие - водитель и пассажиры "четырнадцатой", - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Это две женщины 1985 и 1950 годов рождения, 22-летний парень и двое детей - 5-ти и 8-ми лет. Единственный выживший - 11-летний мальчик.

Полицейские расследую ДТП, в котором погибли дети.

Кроме того, 18-летний водитель "четырнадцатой" тоже погиб. Выяснилось, что у него не было водительских прав. Но автомобиль принадлежал ему.

В больнице находятся и трое сотрудников скорой помощи. Их состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военные Кубани получили две новые плавающие машины
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»