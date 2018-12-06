Полицейские возбудили уголовное дело по аварии с шестью погибшими
Следователи полиции по Усть-Лабинскому району возбудили уголовное дело по факту страшного ДТП. В аварии при столкновении ВАЗа и скорой помощи сегодня ранним утром, 6 декабря, погибли шесть человек. В их числе было двое детей. Еще один пассажир легковушки - 11-летний мальчик - был госпитализирован. За его жизнь сейчас борются врачи районной больницы Усть-Лабинска.
- Все погибшие - водитель и пассажиры "четырнадцатой", - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Это две женщины 1985 и 1950 годов рождения, 22-летний парень и двое детей - 5-ти и 8-ми лет. Единственный выживший - 11-летний мальчик.
Полицейские расследую ДТП, в котором погибли дети.
Кроме того, 18-летний водитель "четырнадцатой" тоже погиб. Выяснилось, что у него не было водительских прав. Но автомобиль принадлежал ему.
В больнице находятся и трое сотрудников скорой помощи. Их состояние оценивается как тяжелое.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.