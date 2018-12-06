2018-12-06T12:36:13+03:00
Происшествия

У 18-летнего водителя, устроившего смертельную аварию с шестью погибшими, не было прав

Но ВАЗ-21114 принадлежал ему
Евгения ОСТРАЯ
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Трое детей ехали в ВАЗе. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краюТрое детей ехали в ВАЗе. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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18-летний водитель ВАЗ-21114, по какой-то причине выехавший на встречу машине скорой помощи, погиб вместе со своими пассажирами. В его машине на момент ДТП находились трое детей - 5, 8 и 11 лет и трое взрослых - 22, 33 и 68 -летние женщины. Выжил в этой страшной трагедии только 11-летний пассажир. Он сейчас находится в районной больнице Усть-Лабинска.

Полицейские завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движение. Выяснилось, что у молодого парня из ВАЗа не было водительских прав.

Часто ли он передвигался по дорогам, не имея на то законных прав, сейчас предстоит выяснить следователям.

Полицейские расследую ДТП, в котором погибли дети.

- Машина принадлежала погибшему водителю, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Все, кто находился в скорой помощи, тоже сейчас находятся в больнице. Их состояние оценивается медиками как тяжелое. Медики ехали на вызов, когда лоб-в-лоб на них выехал ВАЗ.

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