Краснодарские таможенники выяснили, что России не вернули около 1,5 млрд рублей

6 Дек. 12:44 2018-12-06T12:44:06+03:00

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В Краснодарской таможенной службе прошла проверка. В результате проведенных работ выявлено крупное нарушение.

- Выяснилось, что по окончании срока действия контракта один из участников внешнеэкономической деятельности не вернул на территорию страны около 1,5 млрд рублей. Он должен был ввезти в Россию товары на сумму более 22,3 миллионов евро, а также деньги, на которые он приобрел продукцию, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

По данному факту на руководителя фирмы возбудили два уголовных дела ч. 2 ст. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РоссийскойФедерации), а также еще одно по ч.1 ст. 193 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РоссийскойФедерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.