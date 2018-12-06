В Сочи начали восстанавливать временный мост через реку

6 Дек. 13:15 2018-12-06T13:15:07+03:00

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Уровень воды в ручье Чахцуцыр в селе Нижняя Шиловка Адлерского района начал спадать.

- Потому специалисты Дагомысского ДРСУ приступили к восстановительным работам, - говорит глава администрации Адлерского района Сочи Денис Юрковский. - Первые машины уже начали выгружать щебень.

Напомним, утром 6 декабря из-за сильного ливня бушующий поток реки разрушил автомобильный мост. Сама конструкция была временная, ее возвели недавно для временного передвижения машин после ЧП две недели назад.

Когда будет восстановлена временная переправа, пока неизвестно.

Для проезда машин сейчас есть два пути - до пограничного поста в селе Ермоловка, далее через село Ахштырь, затем съезд на совмещенную автомобильную дорогу Адлер-Красная Поляна, а также через улицу Рижскую. Однако автоинспекторы рекомендуют водителям воздержаться от поездок в указанном направлении.