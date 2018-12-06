6 Дек. 13:25 2018-12-06T13:25:18+03:00

Изменить размер текста: A A

5 декабря в Краснодаре от отравления угарным газом умерла женщина.

- Около 11 часов ночи в дежурную часть поступило сообщение о том, что на одном из этажей жилого дома, расположенного на улице Березовой, чувствуется запах гари. На указанное место прибыл отряд пожарных. Выяснилось, что горит одна из квартир, об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Пожар потушили. Во время осмотра квартиры нашли тело 52-летней хозяйки. На нем не обнаружили ничего, что могло бы быть похоже на следы, оставленные при совершении умышленного убийства.

По предварительным данным, женщина умерла от отравления угарным газом, а возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.

По данному факту правоохранители проведут проверку и выяснят причины произошедшего. По окончании работ примут процессуальное решение.