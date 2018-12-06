2018-12-06T13:54:32+03:00
Происшествия

В Белореченске осудили организатора незаконных азартных игр

Женщине выписали штраф на 100 тысяч рублей
Татьяна СМИРНОВА
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В Белореченске осудили организатора незаконных азартных игрВ Белореченске осудили организатора незаконных азартных игр
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В Белореченске суд признал виновной 26-летнюю Лию Чарквиани в проведении незаконных азартных игр.

- В марте текущего года во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов выявили подпольную организацию. Следствие выяснило, что Чарквиании ее знакомый открыли незаконный игровой клуб в одном их павильонов, расположенных на улицу 40 лет ВЛКСМ, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК по Краснодарскому краю.

В результате обыска помещения правоохранители нашли и изъяли компьютеры.

Чарквиани задержали. По данному факту в отношении нее завели уголовное дело. Белореченский районный суд вынес женщине обвинительный приговор и выписал штраф в размере 100 тысяч рублей.

Второй фигурант по данному делу скрылся от правоохранителей. В настоящее время он объявлен в розыск.

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