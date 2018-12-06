В Краснодарском крае пройдет акция «Полицейский Дед Мороз»

6 Дек. 14:27 2018-12-06T14:27:47+03:00

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На Кубани пройдет ежегодная акция «Полицейский Дед Мороз». Правоохранители Краснодарского края встретятся со школьниками, участниками подростково-молодежных клубов и детских центров.

- В преддверии праздничных мероприятий и в наступившем году мы хотим напомнить мальчишкам и девчонкам о правилах личной и общественной безопасности, ответственности за противоправные действия, в том числе и на объектах транспортной инфраструктуры, - рассказал заместитель начальника, подполковник внутренней службы Анапского линейного отдела МВД России на транспорте Николай Ильин.

Ребята смогут почувствовать атмосферу новогодних праздников. Сотрудники полиции проведут для них разнообразные творческие конкурсы, викторины, познавательные экскурсии и спортивные соревнования, концерты, а также школьникам вручат подарки.

- Акция «Полицейский Дед Мороз» пройдет во всех городах края с 20 декабря по 15 января. Поучаствовать могут все желающие, - сообщили в пресс-службе

Анапского линейного отдела МВД России на транспорте.