2018-12-06T14:38:37+03:00
Общество

Красная Поляна и Лаго-Наки открывают новый сезон 4G

Зимний отдых для любителей покататься на лыжах начался с высоких скоростей интернета
Екатерина БУГАЙ
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На горных склонах Красной Поляны - всегда онлайнНа горных склонах Красной Поляны - всегда онлайнФото: Александр КОЦ
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На горных курортах Кубани стало еще больше 4G: компания МТС установила новые базовые станции как на склонах, так и в самих поселках Красной Поляны и Лаго-Наки. Быть онлайн теперь можно на верхней точке Красной Поляны – на курорте Альпика-сервис (2000 метров над уровнем моря), на склонах Розы Хутор (1600 метров). Скоростной интернет появился и в районе горно-туристического центра «Газпром». В ТРЦ «Горки-город Молл» 4G работает почти год. Однако до конца 2018 года здесь запустят еще одну станцию, которая улучшит связь в горной местности. Установят оборудование на крыше комплекса.

Впервые 4G появилась у Азишской пещеры в Адыгее. В поселках Гузерипль и Хамышки теперь тоже есть быстрый мобильный интернет. Здесь его предоставляет только МТС.

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