6 Дек. 14:51 2018-12-06T14:51:50+03:00

На Кубани мужчина украл у знакомого электроинструменты и коллекцию вина Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет

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На Кубани в Белоглинском районе 40-летний местный житель украл у знакомого электроинструменты, оптические приборы и коллекцию бутылок вина. В отношении мужчины завели уголовное дело. Он обвиняется в краже.

Потерпевший обратился в полицию. Он рассказал, что из его мастерской, расположенной во дворе дома, пропали электроинструменты, из гаража – оптические приборы, а также не оказалось на месте коллекции бутылок вина из подвала. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Правоохранители прибыли на место происшествия, осмотрели территорию, но следов взлома не обнаружили.

Сотрудники полиции узнали, что к краже может быть причастен знакомый потерпевшего. 40-летнего ранее судимого мужчину задержали у него дома.

Следствие установило, что местный житель ранее помогал потерпевшему по хозяйству и имел доступ в его мастерскую и гараж. Часть похищенного имущества злоумышленник продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Оптические приборы и электроинструменты нашли дома у подозреваемого, их вернули законному владельцу.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления МВД России по краю.