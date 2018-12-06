2018-12-06T15:09:54+03:00
Происшествия

В Краснодаре разыскивают пропавшего без вести 54-летнего мужчину

Сухов Олег Витальевич год назад вышел из дома и до сих пор о его местонахождении ничего не известно
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по краюФото: пресс-служба ГУ МВД России по краю
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Краснодаре разыскивают без вести пропавшего 54-летнего мужчину. Сухов Олег Витальевич 16 августа 2017 года вышел из дома по улице Бургасской и до сих пор не выходил на связь с близкими. О его местонахождении ничего не известно, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

На вид Олегу Сухову 50 лет, он худощавый и сутулый, его рост 160 сантиметров. У пропавшего мужчины овальное бледное лицо, дугообразные брови, серые глаза, прямой нос, темно-русые волосы, есть лобная залысина. У него 39 размер обуви.

В день, когда он пропал, был одет в светлую рубашку, темные штаны и темные шлепки.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Сухова Олега Витальевича, просьба незамедлительно сообщить ее в отдел полиции Центрального округа Краснодара по улице Садовая, 110 или по телефонам 8 (861) 255-78-88, 8 (918) 417-69 -12 или 02.

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